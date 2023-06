Airbus A340 aangehouden in Warschau

Een Airbus A340 met aan boord het veiligheidsteam van de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa is begin afgelopen weekend aangehouden op de luchthaven van Warschau (Polen).

Het veiligheidsteam was samen met enkele journalisten naar de Poolse stad afgereisd vanwege het bezoek van Ramaphosa aan respectievelijk de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in Kiev en aan Vladimir Poetin, de Russische president, in Sint-Petersburg naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Ramaphosa vloog afzonderlijk naar Polen. De A340, registratie ZS-SXF, vertrok donderdagnacht vanuit Johannesburg op weg naar Warschau. Daar arriveerde het toestel elf en een half uur later. Echter, eenmaal gearriveerd konden de inzittenden lange tijd niet van boord. A report by Amanda Khoza – The Journalist@MandaKhoza pic.twitter.com/eIRud5OGb0— FL360aero (@fl360aero) June 16, 2023

Gevaarlijke goederen

In de A340 zouden naar verluidt wapens en munitie hebben gelegen, bedoeld om de Zuid-Afrikaanse president te beschermen gedurende zijn bezoek aan Oekraïne. Het Poolse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat de aanhouding te maken had met het niet naleven van de toegangsprocedures. Tevens waren de beschermingsmiddelen bij Polen vooraf niet kenbaar gemaakt. Circa 24 uur zouden de inzittenden aan boord hebben moeten zitten. Er waren water en opwarmmaaltijden aanwezig, maar die raakten na verloop van tijd op. Wally Rhoode, hoofd van de beschermingsdienst, had echter geen goed woord over voor de weigering. Toen hij, het veiligheidsteam en de journalisten de A340 mochten verlaten, hield hij op de trap een ongeplande speech waarbij hij de Poolse autoriteiten beschuldigde van ‘sabotage’ en ‘racisme’. Het hoofd van de beschermingsdienst vult aan dat Poolse autoriteiten, die naar verluidt weigerden Engels te spreken, meerdere keren om nieuwe documenten en verschillende vergunningen vroegen. This is a historic mission, by African leaders, in a quest for peace. #AfricanPeaceMission pic.twitter.com/2UGFrjRMiw— Cyril Ramaphosa 🇿🇦 (@CyrilRamaphosa) June 16, 2023 Today we are at the Konstantinovsky Palace in St. Petersburg to hold peace talks with President Putin of the Russian Federation as part of the Africa Peace Initiative.#AfricanPeaceMission pic.twitter.com/m8xKo7OOpj— Cyril Ramaphosa 🇿🇦 (@CyrilRamaphosa) June 17, 2023

Geschrokken reacties

De woordvoerder van Ramaphosa bevestigt het ‘betreurenswaardige’ incident. ‘Onze functionarissen overleggen met hun Poolse collega’s zodat het PPS-team en de media hun reis volgens plan kunnen voortzetten en het Russische deel van de vredesbesprekingen kunnen verslaan. We zijn diep geschokt door de ervaring die ze hebben meegemaakt’, zei hij tegen News24. In Polen bezocht Ramaphosa de president Andrzej Duda. Vervolgens reisde hij af naar Oekraïne en Rusland. Zondagochtend vertrok de delegatie, deels met de A340, terug naar Zuid-Afrika.