Boeing ziet bij concurrent ‘werk aan de winkel’

Vorige maand maakte de Comac C919 haar debuut in het luchtruim. Boeing verwacht op de lange termijn concurrentie van de Chinese vliegtuigbouwer.

Lang waren Airbus en Boeing twee grote spelers in de luchtvaartsector met beide een groot marktaandel. Vrijwel iedere luchtvaartmaatschappij heeft minimaal één type van een van de twee vliegtuigbouwers in haar vloot. Met de komst van de Comac C919 krijgen maatschappijen naast de vergelijkbare Airbus A320 en Boeing 737 een extra optie voor een narrowbody-vliegtuig. In december vorig jaar leverde de Chinese vliegtuigbouwer de eerste machine af bij China Eastern Airlines en vijf maanden later voerde de C919 haar eerste vlucht uit. Achteraf werd vol lof over het vliegtuig gesproken, ziet ook Stan Deal, Chief Executive Officer van Boeing Commercial Airplanes. ‘Ik zie China wel als de derde concurrent die zich ontwikkelt, maar ik denk dat er nog tientallen jaren werk aan de winkel is. Het is geweldig. Ik juich de concurrentie die de COMAC 919 gaat creëren toe. Ik denk dat dit zowel Airbus als ons scherp houdt. Ik denk echter dat er nog voor tientallen jaren werk aan de winkel is voordat het een echte concurrent op termijn wordt’, zegt hij bij verslaggevers, waaronder Simple Flying.

Boeing moet innoveren

China Eastern Airlines wil eind dit jaar beschikken over vijf C919’s. Behalve deze maatschappij plaatsten nog 29 klanten bestellingen bij Comac. Die zijn samen goed voor 1050 orders. Daarnaast werd zelfs buiten China interesse in het toestel getoond. Daarmee neemt de druk voor Boeing toe. ‘Ik denk dat onze beste formule is om te blijven innoveren. Als je innoveert, blijf je je producten vooruit positioneren en zul je niet ten onder gaan. En daarom richten we ons op een aantal van die toekomstige mogelijkheden’, vervolgt Deal.