Crewlid gearresteerd, 767-vlucht geannuleerd

Een cabinelid van Delta Air Lines werd afgelopen vrijdag aangehouden op de luchthaven van Edinburgh waardoor de 767-vlucht geen doorgang kon vinden.

De persoon in kwestie is 61 jaar. Of het om een vlieger of iemand van de cabin crew gaat, is niet bekend. Vlak voor het vertrek van de machine naar New York John F. Kennedy werd persoon in kwestie gearresteerd. ‘Delta bevestigt dat een van haar bemanningsleden vanochtend in hechtenis is genomen op de luchthaven van Edinburgh’, bevestigt een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij die zegt dat Delta Air Lines meewerkt aan het onderzoek naar de arrestatie bij The National. De oorzaak blijft echter onduidelijk. De politie in Schotland zou gezegd hebben dat de arrestatie te maken had met overtreding van ‘Railways and Transport Safety Act 2003’. Deze wet houdt verband met het gebruik van alcohol en drugs.

Andere opties naar New York

Een halfuur voor take-off besloot Delta Air Lines de vlucht te annuleren. De 270 passagiers verlieten de 767. Zij werden vervolgens ondergebracht in hotels. ‘Onze excuses aan de reizigers die getroffen zijn door de annulering’, voegt de woordvoerder toe. Wanneer de passagiers uiteindelijk alsnog naar New York vlogen, is niet bekend. Vanuit Edinburgh zijn er echter wel een aantal mogelijkheden om naar de Verenigde Staten te reizen. Zo verbindt Delta Air Lines het land met Atlanta en Boston. Van daaruit kunnen reizigers op binnenlandse vluchten alsnog naar New York afreizen. Het betreffende toestel, registratie N196DN, koos getuige Flightradar24 afgelopen zaterdag weer het luchtruim . In plaats van naar New York John F. Kennedy voerde de 767 een vlucht uit naar Atlanta. Of het personeel dat aanvankelijk vrijdag naar New York zou vliegen aan boord zat, is onduidelijk.