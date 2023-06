Twee 777’s British Airways maken binnen twee dagen rechtsomkeert

Een Boeing 777-200 en -300 van British Airways keerden in twee dagen allebei om toen ze op weg waren naar Londen Heathrow.

Het eerste incident deed zich vorige week dinsdag voor. De 777-200, registratie G-VIIM, vertrok 20:00 uur lokale tijd vanuit New York John F. Kennedy richting de Engelse hoofdstad. Na take-off namen de British Airways-piloten volgens AV Herald een rookgeur waar. Gespeculeerd werd dat het een chemische of elektrische geur zou zijn geweest. Boven de Atlantische Oceaan dumpten de vliegers brandstof om een gewenst landingsgewicht te garanderen. Uiteindelijk landde de 777 bijna anderhalf uur later weer op de luchthaven waarvan het toestel vertrokken was. Wat met de passagiers vervolgens gebeurden, is niet bekend. Wél bestaan meerdere mogelijkheden, zelfs op dezelfde dag, om met British Airways vanuit JFK naar Heathrow te vliegen. De G-VIIM vloog een dag later als dezelfde vlucht alsnog terug naar het Verenigd Koninkrijk.

Na een rookgeur in de cockpit keerden de 777-vliegers om naar JFK © Flightradar24.com

Nóg een incident met British Airways 777

Twee dagen later keerde nog een 777 van de Britse luchtvaartmaatschappij om. Nu betrof het de G-STBL die opgestegen was van Singapore Changi International Airport. Boven de Golf van Bengalen, zo’n twee uur verwijderd van het beginpunt, deed zich zware turbulentie voor, meldt AV Herald. Vijf bemanningsleden en een onbekend aantal passagiers liepen verwondingen op. Een crewlid kreeg een hersenschudding toen een trolley tegen haar hoofd aankwam, terwijl een steward zijn enkel brak nadat hij door de cabine geslingerd zou zijn. Een stewardess liep ernstige kneuzingen aan haar heup op. De 777 van British Airways keerde om en landde ongeveer vier en een half uur later weer op de luchthaven van Singapore. De bemanningsleden werden met ambulances naar het ziekenhuis gebracht. Het toestel bleef vervolgens 44 uur aan de grond staan en werd gecontroleerd op schade. Zondag vloog de 777 alsnog naar Heathrow.