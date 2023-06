Airbus betaalde 199 miljoen dollar aan Aeroflot

Een ongemakkelijke openbaring: Airbus betaalde bijna 200 miljoen dollar terug aan Aeroflot tijdens de sancties tegen Russische vliegmaatschappijen.

Het was waarschijnlijk de laatste levering voor een zeer lange tijd. Op 24 februari 2022, net de dag dat Rusland Oekraïne aanviel, leverde Airbus nog een A350 aan Aeroflot. Er zouden nog 15 exemplaren van het langeafstandsmodel moeten volgen maar dat gebeurde niet meer.

Aeroflot had grote aanbetalingen gedaan voor vier langeafstandsvliegtuigen die in 2007 waren besteld. “We hebben vorig jaar heel intensief en interessant samengewerkt met Airbus”, zei CEO Sergey Aleksandrovsky vorige week volgens persbureau TASS. En tot slot kon men het “onder alle voorwaarden eens worden”. “In december 2022 kregen we 199 miljoen Dollar terug voor vier Airbus A350’s”, vervolgde de manager. “Hoe vreemd het ook mag klinken, we zijn erin geslaagd om ondanks de sancties tot een akkoord te komen.” Airbus wil geen commentaar geven op de terugbetaling: “We geven geen commentaar op onze vertrouwelijke contractuele afspraken met klanten”.

Aeroflot ambitieus

Naast het succes van de onderhandelingen met Airbus zit Aeroflot absoluut niet stil. De maatschappij is namelijk ook in gesprek met westerse leasemaatschappijen over het kopen van vliegtuigen, meldt Interfax. Het gaat om ongeveer 47 jets. Hier gaat het echter minder soepel: de onderhandelingen “bleken iets ingewikkelder en langer dan we hadden verwacht. Maar we werken actief aan een deal.” Vorig jaar kocht Aeroflot tien Boeing 777-300 ER en acht Airbus A330 toestellen van leasemaatschappijen. De vloot van de groep, die ook Pobeda en Rossiya omvat, omvat momenteel 346 vliegtuigen.