Deur Embraer 110 vliegt tijdens vlucht open | Video

Een Embraer EMB-110 Bandeirante van het Braziliaanse NHR Taxi Aéreo was deze maand betrokken bij een opmerkelijk incident waarbij de vrachtdeur tijdens de vlucht opende.

Aan boord waren twaalf passagiers waaronder bandleden van een Braziliaanse muzikant. De Embraer was opgestegen vanaf Marechal Cunha Machado International Airport. Volgens de passagiers verliep het begin van de vlucht rustig en leek alles normaal te verlopen. Een halfuur na het opstijgen hoorden de inzittenden een dof geluid, gevolgd door sterke windvlagen in de cabine.

De achterste laaddeur bleek open te zijn en losjes aan zijn scharnieren te hangen. Ondanks de ontstane situatie bleven alle passagiers rustig. De piloten besloten gelijk terug te keren naar Marechal Airport. De Embraer landde veilig en iedereen bleef ongedeerd. Een van de bandleden beschreef het voorval: ‘We zijn geschrokken, maar gelukkig gaat het goed met ons. De deur van het vliegtuig waar we in zaten ging plotseling open waardoor er een krachtige wind in het vliegtuig waaide. We waren ongerust, maar de piloot kalmeerde iedereen en zei dat alles onder controle was.’ NHR Taxi Aereo Embraer EMB-110 Bandeirante (ID unconfirmed yet) experienced an inflight opening of the aft cargo door. On board the charter flight was Brazilian music combo Tierry. The pilots safely returned to land and no one was injured.https://t.co/Gw0YMvybg8… pic.twitter.com/FRFEkYCmJs— JACDEC (@JacdecNew) June 14, 2023

Korean Air

In dit geval opende de vrachtdeur van de Embraer uit zichzelf. Eind mei opende een deur van een Airbus A321 van Korean Air zich vlak voor de landing op de luchthaven van Daegu. Een passagier zou namelijk de hendel hebben aangeraakt. Of het incident enkel door deze aanraking veroorzaakt werd, blijft onduidelijk.