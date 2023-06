Hoogeveense Fokker D.21 mag de lucht in!

De herbouwde Fokker D.21 van Egmond Vintage Wings mag officieel het luchtruim kiezen: het Bewijs van Luchtwaardigheid (BvL) is toegekend. Dit maakte de stichting bekend via sociale media.

Het verkrijgen van het BvL is een laatste grote mijlpaal voor het project en een bekroning op het werk van Jack van Egmond. In mei 2014 begon hij samen met kleinzoon Tom Wilps aan het herbouwen van een Fokker D.21. Het toestel is aangemerkt als herbouw en geen replica, omdat veel originele onderdelen zijn aangewend. Ook is voor de constructie gebruik gemaakt van oorspronkelijke bouwtekeningen. Fokker D.21 ‘229’ op vliegveld Hoogeveen © Leonard van den Broek

Testvluchten