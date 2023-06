Record: Airbus levert 500 A320’s aan IndiGo

Vliegtuigfabrikant Airbus heeft op de Paris Air Show de grootste vliegtuigdeal ooit aangekondigd. De Indiase budgetvliegmaatschappij IndiGo heeft een bestelling geplaatst voor vijfhonderd Airbus-vliegtuigen. De levering van deze vliegtuigen zal plaatsvinden tussen 2030 en 2035.

De vliegshow op Paris-le Bourget is het grootste evenement in zijn soort ter wereld. De show vindt om het jaar plaats en wisselt af met de vliegshow in het Britse Farnborough. De editie van dit jaar is de eerste sinds de coronacrisis. Naast het tonen van nieuwe vliegtuigen aan potentiële klanten, is het ook geen unicum dat nieuwe aankopen bekend worden gemaakt tijdens het evenement. Zo gebeurde gisteren dus ook met deze mega-order.

Pieter Elbers, CEO van IndiGo, noemde de bestelling “historisch”. Zijn bedrijf wacht in totaal op de levering van bijna duizend vliegtuigen, met als doel het stimuleren van economische groei, sociale cohesie en mobiliteit in India, aldus de voormalige topman van KLM. Boeing heeft dus in de strijd om deze mega-order ogenschijnlijk het nakijken. Wel zijn beide partijen nog in gesprek met de maatschappij over de verkoop van 25 A330neo of Boeing 787’s. IndiGo streeft ernaar zijn capaciteit tegen het einde van het decennium verdubbeld te hebben en zijn netwerk uit te breiden, vooral op internationale markten.

India is sinds twee maanden officieel het land met de grootste bevolking. Volgens de laatste schattingen van de Verenigde Naties telt het land nu meer dan 1,4 miljard inwoners, waarmee het China heeft ingehaald. Het land is economisch nog volop in ontwikkeling en zo ook de luchtvaartmarkt. In dit plaatje past dan ook dat het vorige bestelrecord van 470 vliegtuigen ook in handen was van een Indiase vliegmaatschappij. Air India plaatste in februari van dit jaar bestellingen bij zowel Airbus als de Amerikaanse vliegtuigfabrikant Boeing. IndiGo blijft ook in gesprek met Boeing over mogelijke toekomstige leveringen.