Voormalig Antonov-CEO: ‘Bouw geen nieuwe An-225’

Een voormalige baas van vliegtuigfabrikant Antonov heeft zijn twijfels geuit over het bouwen van een nieuwe An-225. Volgens hem kan het geld veel beter in een ander toestel worden gestoken.

Kort nadat de An-225 werd verwoest op Hostomel airport spraken velen, waaronder Oekraïense president Volodymyr Zelensky, over het bouwen van een nieuwe machine. Al snel werd duidelijk dat het project waarschijnlijk veel gaat kosten. Antonov zoekt nog altijd geld bij elkaar om het te kunnen financieren. Alexander Krivokon, Tijdelijk CEO van het bedrijf in 2017 en 2018, is in tegenstelling tot vele anderen niet positief over de plannen.

Volgens Krivokon is het project erg duur en is het nog maar de vraag of het ooit zal lonen. Hij adviseert daarom het geld in het repareren van beschadigde An-124’s te steken. Verder geeft hij ook aan dat het heel lastig is om een lading voor de An-225 te vinden. Tijdens zijn tijd als hoofd van Antonov verlaagde hij de prijs voor transport om orders te krijgen, maar verdiende geen geld met de An-225. ‘Destijds hadden we slechts twee tot drie bestellingen per jaar’. ‘Pas als we ons eigen geld niet hoeven te investeren, laten we de An-225 dan herbouwen’, aldus Krivokon.

Financiering

Wat het project precies gaat kosten, is niet duidelijk. Er werd gesproken over 500 miljoen dollar, maar ook over drie miljard. Om dit te kunnen betalen is er hulp van buitenaf nodig. Zo toonde miljardair Richard Branson tijdens zijn bezoek aan de vernietigde Antonov An-225 interesse in een wederopbouw van het toestel. Ook kunnen gebruikers van Microsoft Flight Simulator een steentje bijdragen aan de bouw door de ‘Mriya’ te kopen voor het spel.