Baby geboren op KLM-vlucht naar Schiphol

Een passagier is maandagmorgen aan boord een KLM-vlucht van Lagos naar Amsterdam bevallen van een baby. De vlucht week daardoor uit naar Barcelona.

De moeder en het kind zijn in Barcelona door de Spaanse hulpdiensten opgevangen en maken het goed, meldt NH nieuws. De Boeing 777 steeg zondag op vanaf Lagos in Nigeria. Vlak voor de Franse kust keerde het toestel richting Barcelona. Een uur later vertrok de Boeing weer richting Schiphol. Medepassagiers prezen het KLM-personeel voor hun inzet tijdens de bevalling en het grondpersoneel op Barcelona voor de opvang.

Bevallingen in de lucht komen over het algemeen niet vaak voor. Luchtvaartmaatschappijen raden vrouwen ook af niet te vliegen als zij langer dan 36 weken zwanger zijn. Hoe het werkt als er toch iemand tijdens de vlucht bevalt? ‘Bij een medisch incident aan boord, wordt er gevraagd of er een arts aanwezig is. Deze krijgt de beschikbaarheid over de medische kit, een verzegelde koffer waarin allerlei hulpmiddelen en medicatie zitten,‘ aldus een KLM-woordvoerder. De piloot kan bovendien met een arts aan de grond overleggen, en zo nodig besluiten om een tussenlanding te maken. Waar in dit geval voor is gekozen.

Geboortes

KLM zag de afgelopen jaren meerdere geboortes aan boord haar toestellen, zo ook in 2021. Toen beviel een vrouw op een KLM-vlucht van Nairobi naar Amsterdam. Er was een arts aan boord die hielp bij de bevalling.