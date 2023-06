Qatar Airways-topman geeft duidelijkheid over toekomst A380

Nadat Qatar Airways en Airbus eerder dit jaar tot een schikking kwamen over de verfproblemen van de A350’s, is er nu meer duidelijkheid over de toekomst van de A380 binnen de Qatarese maatschappij.

Qatar Airways zette haar Airbus A380’s, tien stuks in totaal, drie jaar geleden voor het eerst aan de grond te midden van de coronacrisis. Het leek er, onder meer door de duidelijke stellingnames van CEO Akbar Al Baker, niet op dat het toesteltype ooit weer in de operatie genomen zou worden, totdat de maatschappij twintig Airbus A350’s aan de grond zette vanwege problemen met de verflagen van de toestellen. Dat zorgde voor een anderhalf jaar durende ruzie die uitmondde in een aantal rechtszaken en schadeclaims van honderden miljoenen dollars. In februari bereikten Airbus en Qatar Airways eindelijk een schikking. Sindsdien zijn de reparaties aan de A350’s begonnen en worden er ook – voor het eerst in lange tijd – weer nieuwe toestellen geleverd.

En dat roept vragen op over de toekomst van de A380 binnen het bedrijf. Qatar Airways heeft momenteel acht Superjumbo’s operationeel, die werden ingezet ter vervanging van de weggevallen A350-capaciteit. Topman Al Baker kwam tijdens de Paris Air Show met duidelijkheid: nu er weer nieuwe A350’s worden geleverd zal de A380 opnieuw aan de grond worden gezet. ‘We hebben al een waardevermindering op die A380’s genomen en natuurlijk zullen we ze na verloop van tijd weer aan de grond houden’, zei Al Baker tegenover Simple Flying. ‘Ze worden uitgefaseerd naarmate we vliegtuigen ontvangen. Dus de A380’s zullen de komende paar jaar geleidelijk aan de grond komen te staan.’