Russische piloot veroordeeld tot celstraf

Een piloot van de Sukhoi Superjet die in 2019 verongelukte op Moskou’s Sheremetyevo Airport krijgt een gevangenisstraf en een vliegverbod.

De Sukhoi Superjet 100 van Aeroflot die in mei 2019 crashte werd geraakt door bliksem waardoor het autopilot-systeem niet meer werkte. Bij het naderen van de baan vloog het toestel te snel en was het nog te zwaar beladen. Het vliegtuig landde vervolgens erg hard, waardoor het hoofdlandingsgestel af brak en er brand ontstond. Bij het ongeluk kwamen 41 van de 78 inzittenden om het leven.

Onderzoekers gaven in het eerste rapport aan dat de crash niet was veroorzaakt door een menselijke fout. ‘De manier waarop het vliegtuig bestuurd werd zou ongeveer gelijk zijn aan hoe andere piloten het vliegen’, aldus het rapport. Een Russische aanklager stelde daarentegen vijf maanden later dat gezagvoerder Denis Evdokimov verantwoordelijk was voor de harde landing en dat ‘daaropvolgende acties’ zorgden voor ‘vernietiging en ontbranding’ van het vliegtuig. Volgens FlightGlobal blijkt uit het onderzoeksrapport dat de piloot abrupte bewegingen maakte met de stuurknuppel.

Straf

Nu is de piloot veroordeeld tot zes jaar cel en krijgt hij een vliegverbod van drie jaar. Of Evdokimov in hoger beroep gaat is niet bekend. Volgens een Russisch persbureau ontkent hij het ongeluk te hebben veroorzaakt.