Alaska Airlines ‘kan niet wachten’ op 737 MAX 10

De CEO van Alaska Airlines, Ben Minicucci, zei woensdag erg uit te kijken naar de levering van de eerste Boeing 737 MAX 10’s. Die laat echter nog wel even op zich wachten.

‘Eigenlijk komt het erop neer dat we van grotere vliegtuigen houden’, zei Minicucci tijdens een interview over de voorkeur voor de MAX 10 ten opzichte van de al wel gecertificeerde MAX 9. ‘Voor feitelijk dezelfde operationele kosten kan ik elf passagiers meer vervoeren.’ De airline heeft momenteel 48 MAX 10’s in bestelling, die vanaf 2024 geleverd zouden moeten worden. ‘We kijken ernaar uit dat het type wordt goedgekeurd. Natuurlijk moet het veilig zijn en op de juiste manier gecertificeerd worden, maar we zullen een grote fan zijn van de MAX 10 zodra die uitkomt.’ Volgens Minicucci gaan de vertragingen niet ten koste van de relatie tussen Boeing en de airline, die haar hoofdkantoor vlakbij de 737 MAX-productielijn in Seattle heeft staan. De Amerikaanse vliegtuigbouwer zou erg transparant zijn over de voortgang: ‘Ze hebben ons elke productiefout die ze hebben gehad laten zien. We krijgen elke twee weken briefings over hoever ze zijn.’

Het toesteltype, de grootste variant van de 737 MAX-familie, heeft al jarenlange vertraging opgelopen en moet nog worden gecertificeerd. Boeing probeert eerst de kleinere 737 MAX 7 de lucht in te krijgen, maar ook dat proces loopt niet bepaald soepel, niet in de laatste plaats doordat de FAA Boeing sinds de twee dodelijke ongelukken met de 737 MAX en de vele productiefouten bij de 787 Dreamliner veel strenger onder de loep neemt. Vooralsnog houdt de Amerikaanse vliegtuigbouwer hoop dat de MAX 7 dit jaar gecertificeerd wordt en de MAX 10 eind 2024 de lucht in kan.