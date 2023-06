FNV: ‘Heel blij dat we witte rook hebben’

Swissport Cargo en FNV Luchtvaart zijn het eens geworden over een cao. Het is de eerste cao bij de vrachtafhandelaar op Schiphol, die ruim 250 medewerkers heeft.

FNV spreekt van een ‘historisch akkoord’. Afgesproken is dat het personeel er onder de cao minimaal tien procent in salaris op vooruitgaat ten opzichte van vorig jaar. Die loonsverhoging gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2023. De eerder ingevoerde loonsverhoging van 4,25 procent wordt er wel mee verrekend. Verder wordt de onregelmatigheidstoeslag verhoogd naar 25 procent en krijgen alle medewerkers vanaf 1 september structureel 30 euro extra per maand uitbetaald.

‘We zijn heel blij dat we witte rook hebben en dat acties niet nodig zijn’, aldus FNV Luchtvaart-bestuurder Stijn Jansen. De overeengekomen cao geldt dit hele jaar, wat betekent dat er richting het einde van 2023 opnieuw onderhandeld zal worden. Volgens FNV heeft Swissport inmiddels formeel toegezegd deel te nemen aan de onderhandelingen voor een cao die geldt voor de hele luchtvrachtsector.