KLM-purser grijpt in na ongeplande landing 777

Een Boeing 777-200 van KLM die op weg was naar Schiphol maakte afgelopen maandag een ongeplande landing in Barcelona nadat een baby aan boord geboren werd.

Achterin de 777 beviel een vrouw, van wie de identiteit niet bekendgemaakt werd, met hulp van vier stewardessen. Pablo Ruiz-Múzquiz zat aan boord en hoorde van de bevalling. ‘Je voelde de spanning’, zegt hij bij NH Nieuws. Boven de Middellandse Zee, ten noordoosten van Spanje, maakte het KLM-toestel abrupt een bocht om uit te wijken naar Barcelona. Ruiz-Múzquiz laat weten dat het leek alsof de piloten sneller vlogen en dat de G-krachten gedurende de plotselinge bocht goed te voelen waren.

Boven de Middellandse Zee maakte de 777 van KLM een abrupte bocht © Flightradar24.com

Plotselinge bocht

Uiteindelijk landde de 777 na iets meer dan vijf uur op de Spaanse luchthaven. Het KLM-vliegtuig taxiede naar het platform waar hulpdiensten het opwachtten. Drie verpleegkundigen stapten aan boord en namen de bevalling van het cabinepersoneel over. Hoewel de opluchting en het applaus hoorbaar waren, was de purser niet te spreken over het optreden van andere passagiers ten opzichte van de bevallende vrouw. Ruiz-Múzquiz vertelt dat sommigen foto’s van de moeder en het kindje maakten. ‘De purser eiste dat de foto’s zouden worden gewist’, vervolgt de passagier die stelt dat de purser een boze indruk achterliet.

Terug naar Amsterdam

Uiteindelijk vertrok de 777 rond de klok van 7:15 uur alsnog naar Schiphol. Het duurde echter even voordat de machine haar vlucht hervatte. De KLM-vliegers moesten opnieuw het vluchtplan maken waardoor sommige reizigers naar verluidt begonnen te morren en schreeuwen. Een uur en drie kwartier later arriveerde de 777 in Nederland. Ruiz-Múzquiz spreekt vol lof over het cabinepersoneel. ‘Ze hebben buitengewoon gehandeld.’