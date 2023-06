Europese luchthavens presteren slecht qua punctualiteit

Cijfers van luchtvaartonderzoeksbureau Cirium tonen aan dat Europese luchthavens structureel slechter presteren op het gebied van punctualiteit in vergelijking met luchthavens wereldwijd. In de top twintig van beste on-time departures bij grote luchthavens in 2022 staat geen enkele Europese luchthaven. Ook dit jaar scoren Europese luchthavens relatief slecht.

De best presterende luchthaven van 2022 was Osaka International Airport, met 94,06 procent van de vluchten op tijd. Gevolgd door Fukuoka Airport (90,59 procent) en Haneda Airport (90,33 procent). Beide gelegen in Japan.

In januari van 2023 was er een kortstondige verbetering te zien toen de vliegvelden van München, Barcelona, Wenen en Londen Gatwick een plek in de top twintig wisten te bemachtigen. Deze verbetering was echter van korte duur. In de meest recente cijfers, die van afgelopen mei, komt uitsluitend Oslo Gardermoen als Europese luchthaven voor, met een punctualiteit van 86,41 procent.

Cijfers van Eurocontrol verschaffen meer gedetailleerde informatie over de vertragingen in Europa. De onderstaande grafiek toont aan dat het aantal minuten vertraging bij vertrek in de eerste vijf maanden van dit jaar gemiddeld hoger ligt dan in het voorgaande jaar. Gemiddeld aantal minuten vertraging bij vertrek. Afbeelding door Eurocontrol ©

Gedurende de afgelopen maanden bedroeg de gemiddelde vertraging bij vertrek ongeveer vijftien minuten. Meer dan zeven minuten van deze vertraging valt te wijten aan wat Eurocontrol ‘reactionary delay‘ noemt, een vertraging doordat het vliegtuig te laat binnenkwam. Meer dan vier minuten wordt veroorzaakt door factoren tijdens de afhandeling voor vertrek. Overige redenen voor vertraging zijn volgens Eurocontrol verschillende stakingen bij de luchtverkeersleiding in Frankrijk en bij het afhandelingspersoneel in Duitsland. Naar verwachting loopt tijdens de drukke zomermaanden de gemiddelde vertraging bij vertrek op tot boven de 25 minuten.

