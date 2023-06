Maatschappijen beschuldigd van greenwashing

Europese consumentenorganisaties hebben een klacht ingediend bij de Europese Commissie en het netwerk van nationale consumentenautoriteiten CPC. Zij vinden de klimaatbeloften van 17 luchtvaartmaatschappijen getuigen van oneerlijke handelspraktijken.

Greenwashing, grote woorden op het gebied van milieuvriendelijkheid in de PR, maar weinig daadwerkelijke daden: dat is waar de koepelorganisatie van Europese consumentenbeschermingsorganisaties onder andere KLM, Air France, Ryanair en Lufthansa van beschuldigt.

“Suggereren dat de luchtvaart duurzaam, verantwoord en groen kan zijn, is misleidend. Geen van de strategieën die door de luchtvaartsector worden gebruikt, is momenteel in staat om de uitstoot van broeikasgassen te voorkomen. Het is belangrijk om met deze claims te stoppen”, luidt de klacht. Vooral in Duitsland wordt het hoog opgenomen. Dit is niet verwonderlijk omdat maar liefst eenderde van de betrokken maatschappijen onderdeel uitmaakt van de Lufthansa Group.

‘Gezien het feit dat vliegreizen verantwoordelijk zijn voor een aanzienlijk deel van de uitstoot van broeikasgassen, is het onbegrijpelijk dat luchtvaartmaatschappijen consumenten kunnen misleiden met klimaatvriendelijke claims zoals ‘CO2-gecompenseerd’ of ‘CO2-neutraal’. We dringen er bij de autoriteiten op aan om het heft in eigen handen te nemen en actie te ondernemen tegen deze greenwashing, die consumenten ernstig misleidt’, aldus Ursula Pachl, adjunct-directeur-generaal van Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC).