Stewardess blaast en wordt beboet

Dat bij het autorijden regels bestaan rond alcoholgebruik is bekend. Dat dergelijke regels ook voor vliegers gelden ligt voor de hand. Minder bekend is dat ook cabinepersoneel niet te veel mag drinken. Een zestigjarige stewardess liep gisteren op Schiphol echter tegen de lamp. Een boete was het pijnlijke gevolg.

De stewardess in kwestie moest op de luchthaven een blaastest afleggen bij het team Luchtvaarttoezicht en de KMar, evenals 527 anderen. Het resultaat van de blaastest was 0,55 promille terwijl in de luchtvaart een maximum van 0,2 promille is toegestaan. Doorgaans drinkt vliegtuigpersoneel tien uur voor het vertrek van de vlucht geen alcohol. Waarschijnlijk heeft deze mevrouw zich hier echter niet aan gehouden.

Fikse boete

En dat kwam haar duur te staan. Hoe duur? Maar liefst 859 euro die zij voor zover bekend direct afrekende. Dit mocht echter niet baten: de vlucht waarop ze zou werken, vertrok uiteindelijk zonder haar.

De stewardess was aanvankelijk niet de enige met een probleem bij de blaastest: een 45-jarige man had ook te veel op. Een tweede meer uitgebreide test wees vervolgens uit dat hij nèt iets minder alcohol in zijn bloed had dan de maximaal toegestane hoeveelheid. Hierop kon hij zijn werkdag vervolgen. Zowel de man als de vrouw is in dienst van een buitenlandse maatschappij.