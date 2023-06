Ontmoeting met Anthony Fokker

Sommige mensen blijven boeien. Anthony Fokker is zo iemand. Niet alleen omdat hij een luchtvaartpionier was en een belangrijk vliegtuigfabrikant werd, maar ook vanwege zijn persoonlijkheid. Vandaar dat er al dikwijls over hem is geschreven. Met de onlangs verschenen uitgave Thirsa en de vliegende Hollander laat Connie Mitchell de lezers wel op een heel bijzondere manier kennismaken met de legendarische vliegenier.

De auteur die zelf tot voor kort gezagvoerder was op de Boeing 777 en 787, maakte in haar eerste boek Thirsa en het spookvliegtuig al gebruik van een cliffhanger naar dit tweede boek door de hoofdpersoon een Fokker te laten tekenen. Niet alleen Connie Mitchell heeft hard gewerkt in de tijd die verstreken is tussen de publicatie van de beide boeken. Ook Thirsa liet het er niet bij zitten. Zij tekende in haar magische tekenblok een in 1926 gemaakte foto van Anthony bij zijn Fokker F.VII na. De daadwerkelijke kennismaking met Anthony vindt plaats als Thirsa en haar twee vrienden op de rode knop drukken waarvan zij de jas van de legendarische vliegtuigbouwer voorzag. Zoals de tekst op de achterzijde van het boek vermeldt, valt het niet mee de man “in bedwang te houden. Hij vindt de moderne tijd geweldig en valt heel erg op”. De tegenstellingen tussen nu en de tijd waarin Anthony leefde, komen meer dan eens op geestige wijze aan bod. Ook de manier waarop Thirsa en haar vrienden weer van hem afkomen is in één woord hilarisch. © Fritz Heuschkel senior, Public domain, via Wikimedia Commons

In haar eerste boek ging het Mitchell er in de eerste plaats om duidelijk te maken dat het ook voor meiden mogelijk is piloot te worden en dat je vooral moet gaan voor het beroep waarnaar je hart uitgaat. Daarbij liet ze tevens zien dat je niet moet blijven investeren in doelen die niet haalbaar blijken en dat je evenmin verantwoordelijk bent voor het geluk van anderen, al is het meeleven met anderen wel een groot goed. In dit tweede boek legt de auteur de nadruk erop trouw te zijn aan wie je bent, ook als anderen je raar vinden. Daarbij komt bovendien het thema angst herhaaldelijk voorbij op een manier die houvast biedt voor juist die momenten van twijfel, van niet weten.

Mitchell verstaat de kunst zo te schrijven dat elk hoofdstuk weer eindigt in een opmaat naar het volgende, wat de verleiding om toch nog even door te lezen onweerstaanbaar maakt. Wat ik miste in dit boek zijn de illustraties. Op de laatste pagina gaat de aandacht uit naar de tekening op de voorkant van het boek. Die klopt namelijk niet met het verhaal binnenin. Maar er is nog iets dat opvalt. De tekenstijl is anders dan die in het eerste boek. Logisch, want het eerste is geïllustreerd door Jeska Verstegen, het tweede door Iris Boter. Ook die laatste kan er wat van. Het is jammer dat in dit tweede boek de illustraties ontbreken en dat geldt zeker voor een boek dat bedoeld is voor lezers vanaf negen jaar. Connie Mitchell

Inmiddels is er een herdruk verschenen van Thirsa en het spookvliegtuig. Mocht er te zijner tijd een herdruk komen van Thirsa en de vliegende Hollander dan kan meteen de kans worden aangegrepen het boek alsnog van illustraties te voorzien. Tegelijkertijd is er dan gelegenheid voor het wegwerken van twee onvolkomenheden. Door te spreken over ‘de atoombom op Japan’ wordt ten onrechte de indruk gewekt dat er één atoombom op het land is gegooid. Het waren er immers twee: op 6 augustus 1945 werd Hiroshima ermee gebombardeerd en drie dagen later Nagasaki. En een Airbus 320 moet natuurlijk een Airbus A320 zijn.

Evenals het eerste boek bevat ook dit tweede boek weer cliffhangers naar een volgend, waaronder opnieuw naar het dagboek van Sarah Meijer. Ik ben nu al benieuwd wat Mitchell daar weer van tovert, maar daarop is het nog even wachten. Voor de liefhebbers van Thirsa en haar avonturen geldt dat ze zich nu rode oortjes kunnen lezen bij een ludiek verhaal over een ontmoeting van Thirsa en haar vrienden met Anthony Fokker.