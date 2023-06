Shoppen in uitgefaseerde 747

In een uitgefaseerde Boeing 747-200 die momenteel in Malakka (Maleisië) staat, is het mogelijk tassen van het Amerikaanse merk Coach te kopen.

Volgens Planespotters.net begon de Jumbo in 1981 bij Lufthansa met haar carrière als D-ABYW. Tien jaar later voerde de machine vrachtvluchten uit voor de Duitse luchtvaartmaatschappij. Van 1999 tot 2009 vloog de 747 voor verschillende airlines, waaronder Southern Air en Air Atlanta Icelandic. Daarna was het afgelopen voor deze Jumbo Jet. Tot 2021 stond ze te niksen op de luchthaven van Kuala Lumpur. In april dat jaar begon de ontmanteling gevolg door de overplaatsing naar en re-assemblering in de Freeport A’Famosa Outlet Mall. Deze week vond daar de opening plaats. Het levert het winkelcentrum een vermelding op in het Maleisian Book of Records met de erkenning van de ‘First Retail Concept Store in An Airplane’. Het komt vaker voor dat 747’s aan het einde van hun vliegende bestaan voor andere doeleinden worden ingezet. Zo staat een voormalige KLM-747 nu te kijk in een Corendon-livery bij van het Corendon Village Hotel in Badhoevedorp.

Ervaring in de 747

Winkeliers kunnen via een aviobrug de 747 van ‘Coach Airways’ in. Behalve de winkelervaring, wil Coach bezoekers het idee geven dat zij daadwerkelijk aan boord gaan. Daarom krijgen zij bij binnenkomst een toegangspas die lijkt op een fysiek vliegticket. Tevens zijn in de 747 kenmerken van het oorspronkelijke interieur terug te zien. Verder is het toestel uitgerust met een welkomstruimte, galerij en café. ‘Sinds de opening van Freeport A’Famosa hebben we er altijd naar gestreefd verschillende innovatieve ervaringen te creëren voor al onze bezoekers. Deze nieuwste toevoeging is een extra troef om Maleisiërs en toeristen een leuke en meeslepende winkelervaring te bieden waarbij ze de cockpit, passagiers- en loungecabines kunnen verkennen terwijl ze door de collecties van Coach snuffelen’, aldus Datuk Julian Lau, directeur van Freeport A’Famosa Outlet, bij de opening volgens Simple Flying.