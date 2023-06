Speciale belevenis met chef-kok op KLM-vlucht

Op een KLM-vlucht vanuit Sao Paulo naar Schiphol hielp de Braziliaanse chef-kok Rodrigo Oliveira mee met het bereiden en presenteren van speciale gerechten. Zowel voor hem als voor de World Business Class- en Premium Comfort-passagiers aan boord van vlucht KL792 op13 juni jl. pakte het uit als een speciale belevenis.

Oliveira ontwerpt in samenwerking met de luchtvaartmaatschappij menu’s die geserveerd worden in beide reisklassen op vluchten vanuit Rio de Janeiro en Sao Paulo op weg naar Amsterdam. November vorig jaar begon de chef-kok met de ontwikkeling ervan en in maart werden de eerste gerechten aan boord opgediend. Elke drie maanden veranderen de menu’s. De maaltijden die tot juli dit jaar beschikbaar zijn bestaan onder meer uit Sertaneja-salade (cherrytomaatjes, rode ui, coalha-kaas en gemengde groenten), zeebaars (met bakbananenpuree, spinazie en beurre blanc van paranoten) en runderschenkel (in wijnsaus, cassavepuree met mergpompoen, gesauteerde boerenkool en zoetzure pompoen).

Aan boord

De Braziliaanse chef-kok staat aan het hoofd van Mocotó, een restaurant in Sao Paulo dat voornamelijk lekkernijen uit het noordoostelijke achterland presenteert, waaronder ‘Torresminhos’ (varkenszwoerdjes). De eetgelegenheid staat op de lijst van de Bib Gourmands van de Michelin-gids. Diverse nationale media, waaronder Veja SP en Prazeres da Mesa, riepen het restaurant uit tot beste Braziliaanse keuken. Halverwege juni stapte Oliveira bij KLM aan boord en hielp hij het cabinepersoneel een handje met de catering. ‘Het bereiden van de maaltijden aan boord was beslist een unieke en speciale belevenis’, zegt hij erover. ‘Bij het zien van de reacties van de passagiers op dit prachtige en nieuwe menu dat we in samenwerking hebben ontwikkeld, was het net alsof we een stukje Mocotó mee de lucht in hadden genomen.’