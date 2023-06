Afhandelaar overleden na ongeluk op luchthaven

Op San Antonio International Airport in de Verenigde Staten is vrijdag een grondafhandelaar bij een ongeluk om het leven gekomen. De medewerker zou in een vliegtuigmotor zijn gezogen

De luchthaven publiceerde de volgende dag een statement over het ongeluk: ‘Vannacht deed zich op San Antonio International Airport een ongeval voor dat resulteerde in de dood van een grondmedewerker. We zijn diep bedroefd door dit incident en werken samen met de autoriteiten nu ze het onderzoek beginnen. We delen meer informatie zodra de details bekend zijn.’

De afhandelaar was in dienst bij Delta Airlines. Ook deze maatschappij liet in een korte verklaring weten volledig mee te werken aan het onderzoek. ‘We zijn diepbedroefd en rouwen om het verlies van een luchtvaartfamilielid. Onze harten en volledige steun zijn bij de familie, vrienden en geliefden in deze moeilijke tijd’, voegde Delta eraan toe.

Motor

Volgens ooggetuigen werd de grondafhandelaar in een vliegtuigmotor gezogen. Een Airbus A319 van Delta was net aangekomen bij de gate en had een van de motoren nog niet uitgeschakeld. In een twitterbericht staat dat de ‘hulpdiensten net voor 22.30 uur naar het vliegtuig werden geroepen na berichten dat een grondwerker in de motor van een net geland toestel was gezogen.’

Aviobrug

Fatale ongelukken op een luchthaven komen niet vaak voor, maar zitten in een klein hoekje. Ondanks alle veiligheidsmaatregelen gaat het soms toch mis. In april kwam een grondmedewerker van American Airlines om nadat hij met een voertuig tegen een aviobrug was gereden. Hulpdiensten werden het platform op gestuurd. Zij troffen de medewerker met ‘traumatische verwondingen’ aan. De werknemer overleed ter plaatse.