Laatste landing Corendon 737 op Twente Airport | Foto’s

Zaterdagmiddag landde een uitgefaseerde Corendon Airlines Boeing 737 voor de laatste keer op Twente Airport. Het vliegtuig wordt ontmanteld.

Het 17,5 jaar oude toestel is al sinds december 2022 niet meer in operationele dienst. Ze verliet de Corendon-vloot in april en keerde terug naar leasemaatschappij DAE Capital. Tegelijkertijd verruilde de machine haar Turkse registratie TC-TJS, voor een Bulgaarse, LZ-DCL. Het was het eerste toestel dat in 2015 de nieuwe huisstijl van de maatschappij droeg, die later ook door de Nederlandse tak werd overgenomen.

Zaterdagochtend steeg het vliegtuig op vanaf Antalya. Rond half twaalf landde de Boeing op Twente Airport. Daar werd de machine gelijk naar het platform gesleept waar ontmanteling volgt door Aircraft End-of-Life Solutions (AELS). Het is de eerste keer dat dit bedrijf een 737-800 op de Twentse luchthaven ontvangt.

De 737 landde op baan 05 © Tim Volmer

Aansluiten van de pushbacktruck © Tim Volmer

Het toestel wordt naar het ‘D-Platform’ getrokken © Tim Volmer

De Boeing 777 van Virgin Australia staat er ook © Tim Volmer

AELS

AELS is sinds 2017 actief op Twente Airport. In dat jaar ontving het bedrijf op Koningsdag een Airbus A340 van Swiss. Inmiddels zijn er 22 toestellen op het vliegveld geland voor ontmanteling, waaronder twee afgeschreven Boeing 747-400’s van KLM en een bijzondere Boeing 777-300. Het vliegtuig van Virgin Australia arriveerde in april nadat het maanden vertraging had opgelopen door technische problemen.