Passagiers 777 gewond bij evacuatie

Gisteren werden passagiers van een Boeing 777-300 van Cathay Pacific geëvacueerd nadat het toestel de start had afgebroken.

De machine, registratie B-KPQ, taxiede in de nacht van vrijdag op zaterdag lokale tijd vanaf de terminal in Hong Kong richting de startbaan om te vertrekken richting Los Angeles. Eenmaal op de startbaan gingen de piloten full throttle tot een snelheid van iets minder dan driehonderd km/h. Halverwege braken zij de start af. Een van de banden zou oververhit zijn geraakt met als gevolg een klapband. De 777 verliet de startbaan via de op twee na laatste intersectie. ‘Het vliegtuig brak de start af in overeenstemming met de standaardprocedures nadat de bemanning een technisch probleem had ontdekt’, zegt een woordvoerder van Cathay Pacific in een verklaring die in handen is van The Straits Times. 11 injured evacuating a Cathay Pacific flight from Hong Kong, after returning to the gate following a rejected takeoff. pic.twitter.com/zl1Qr53ljL— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 24, 2023 NEW: Cathay Pacific CX880 Hong Kong to Los Angeles Boeing 777-300ER B-KPQ evacuated due to suspected tailwheel malfunction.



18 people were reportedly injured, and multiple ambulances have arrived at the scene.



(Otis Ma) pic.twitter.com/f3stH92mo3— Hong Kong Aviation Forum ✈ (@hkafofficial) June 23, 2023

Gewonden

Vervolgens reed de 777 richting een gate naast de standplaats waar de passagiers ingestapt waren. Daar werden ‘uit voorzorg’ vijf noodglijbanen uitgeklapt. Op afbeeldingen en video’s die op de sociale media circuleren is te zien dat reizigers op het platform stonden. Bij niet iedere passagier ging de evacuatie zonder slag of stoot. Een aantal liep onbekende verwondingen op en moest naar het ziekenhuis. ‘Negen van de elf passagiers die in ziekenhuizen zijn behandeld, zijn inmiddels ontslagen’, vervolgt de woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij. ‘Onze collega’s zullen de andere twee passagiers en hun families blijven ondersteunen.’

Na een vermoedelijke klapband brak de 777 haar start af © Flightradar24.com

Wanneer het restant van de reizigers alsnog naar Los Angeles vliegt, is niet bekend. Cathay Pacific verontschuldigde zich en laat weten dat aangaande het incident met de 777 wordt samengewerkt met de autoriteiten.