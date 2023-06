Plan KLM mogelijk in duigen door vertraging Airbus

De levering van de nieuwe Airbus A320neo-familie aan KLM loopt al enige tijd vertraging op. Om moeilijkheden te voorkomen, moet dat volgens topvrouw Marjan Rintel zo niet verder doorgaan.

Aanvankelijk zouden de toestellen, die de verouderde 737NG-vloot van KLM en Transavia moeten vervangen, eind dit jaar in Nederland verschijnen. Echter, storingen in de toeleveringsketen van de OEM’s gooit roet in het eten. Leveringen en onderhoud laten langer op zich wachten. Vervolgens was de planning dat de beide luchtvaartmaatschappijen de A320neo-familie in het eerste kwartaal van 2024 zouden ontvangen, maar zoals het er nu naar uitziet moeten zij nóg een kwart jaar wachten. En dat is ongewenst, constateert Rintel.

Normen geluidsoverlast

Dit komt doordat Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat, stelde dat eind volgend jaar de geluidsoverlast met twintig procent gereduceerd moet zijn. Een latere levering kan er mogelijk toe leiden dat dat doel niet gehaald wordt. Rintel pleitte dan ook al eerder voor een langere termijn. Ze gaf aan dat ‘winst’ misgelopen wordt als het kabinet vasthoudt aan die twintig procent.De KLM-CEO zette erop in dat op lange termijn de geluidsoverlast afneemt door vlootvernieuwing. ‘Dit moet beslist niet later worden, ook in verband met het alternatieve plan tegen de krimp van Schiphol dat we vorige week ingeleverd hebben. Met de nieuwe vliegtuigen maken we over een paar jaar veel minder herrie dan de norm die minister Harbers daarvoor wil stellen. Maar dan moeten ze wel op tijd komen’, licht Rintel toe op de Paris Air Show waar De Telegraaf bij is. In 2026 haalt KLM de A350F naar Nederland die de vrachtoperaties van de 747’s over moet nemen. Het toestel is het enige in de categorie vrachtvliegtuigen dat voldoet aan de ICAO CO2-emissienormen.