737 vliegt per ongeluk door no-fly zone

Een Boeing 737-800 van Enter Air vloog afgelopen vrijdag onbedoeld door het Oekraïense luchtruim ter hoogte van Oezjhorod.

Het toestel, registratie SP-ENO, vertrok 17:35 uur vanuit het Poolse Poznan op weg naar Antalya, een badplaats in het zuiden van Turkije. Na iets minder dan een uur vloog de 737 het Oekraïne luchtruim in op een hoogte van bijna elf kilometer. De machine maakte boven Oezjhorod direct een bocht richting Slowakije. Dat luchtruim passeerde het vliegtuig zes minuten later. Daarna zette het de route richting de Turkse stad voort.

737 van Enter Air wijkt wegens slecht weer zes minuten uit naar Oekraïense luchtruim © Flightradar24.com

Afwijkende route

Volgens Enter Air lag er slecht weer op de route waardoor de 737 afweek. ‘Het vliegtuig vermeed de storm en werd door de Slowaakse luchtverkeersleiding naar een dergelijke route geleid. Alles werd gedaan in overeenstemming met de veiligheidsprocedures’, verklaart een woordvoerder bij de Poolse nieuwszenderTVN24. De Air Navigation Services Agency bevestigde de verklaring van Enter Air. ‘Op het moment van het incident stond de machine in radiocontact met luchtverkeersleiders in Bratislava (hoofdstad van Slowakije, red.). De weersomstandigheden in het gebied van de vlucht waren slecht.’ Ondanks dat doet de State Commission on Aircraft Accidents Investigation (SCAAI) verder onderzoek naar de afwijkende route.

Luchtruimen gesloten

Het Oekraïense luchtruim werd op 24 februari vorig jaar gesloten naar aanleiding van de oorlog. Luchtvaartautoriteiten noemden het ‘gevaarlijk gebied’. KLM liet al vóór de Russische invasie weten niet meer op Kiev te vliegen. Tevens schrapte de luchtvaartmaatschappij vluchten naar St. Petersburg en Moskou. Op die steden wordt vandaag de dag door veel westerse maatschappijen nog steeds niet gevlogen. Dat komt enerzijds door de sancties van de westerse landen aan Rusland en anderzijds doordat de Russische president Vladimir Poetin het luchtruim voor maatschappijen uit die landen gesloten heeft.