Go First stap dichterbij hervatten van vluchten

Kredietverstrekkers hebben tussentijdse financiering aan het Indiase Go First goedgekeurd. De maatschappij kan haar activiteiten nu langzaamaan hervatten.

Go First, voorheen bekend als GoAir, is een van de grootste luchtvaartmaatschappijen van India en vroeg begin mei faillissement aan wegens financiële problemen. Als gevolg hiervan annuleerde de maatschappij per 2 mei ruim een maand lang al haar vluchten vanwege ‘operationele redenen’. Het bedrijf is nog altijd druk bezig met een doorstart. Nu lijkt het goed uit te pakken voor de airline.

Vorige week werd duidelijk dat Go First 44 tot 67 miljoen euro aan extra geld van banken vroeg. Kredietverstrekkers keurden een tussentijdse financiering van 50 miljoen euro goed zodat de maatschappij haar operaties kan hervatten, aldus twee bankbronnen aan Reuters. Ze gaven aan niet van plan te zijn meer geld in het bedrijf te pompen. De airline wacht nu alleen nog op goedkeuring van het nieuwe businessplan.

Faillissement

Go First legt de schuld van haar financiële problemen bij motorfabrikant Pratt & Whitney. Het bedrijf stelde dat het al langere tijd de helft van haar Airbus A320neo’s aan de grond houdt vanwege problemen met de motoren. Daarnaast wilde Pratt & Whitney geen leasemotoren leveren, wat volgens de airline tot het faillissement leidde. In totaal heeft de maatschappij een schuld van ruim 730 miljoen euro bij meerdere banken.