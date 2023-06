Kremers over houding KLM: ‘Dan moet ik oppassen’

Staatsagent Jeroen Kremers en KLM liggen al lange tijd met elkaar over hoop. Kremers doet een boekje open over de relatie met de luchtvaartmaatschappij.

Al vanaf het moment dat hij aantrad in de functie van staatsagent, kwamen de verhoudingen tussen de twee partijen op scherp te staan. Onder meer constateerde Kremers dat KLM meer uitgaven deed dan het contract aanvankelijk voorschreef. Dat resulteerde in een ‘forse discussie’ waarin de luchtvaartmaatschappij volgens Kremers ‘staalhard bleef ontkennen’. ‘Ik ga er altijd van uit dat een gesprekspartner eerlijk en transparant is. Nu werd ik argwanend en dacht: oké, als dit het spel is, dan moet ik oppassen’, zegt hij in een interview in De Volkskrant.

Rapport over naleving voorwaarden

Daar kwam nog een schepje bovenop toen de staatsagent vorige maand een vernietigend rapport over de naleving van de voorwaarden van de staatssteun aan KLM naar buiten bracht. Kremers haakte bijvoorbeeld in op de structurele bezuinigingen in de onderneming, duurzaamheid en een verbod op winstuitkeringen. De constateringen van de staatsagent stuitten op forse kritiek. KLM liet bijvoorbeeld weten het rapport ‘met verbazing te hebben gelezen’ en Ruud Stegers, vicevoorzitter van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) zei ‘het jammer te vinden dat op deze manier schade aan een bedrijf toegebracht wordt’.

Bezuinigingen KLM

Gedurende de coronacrisis moest KLM salarisverlagingen binnen de onderneming doorvoeren. Die varieerden van 40 tot 65 procent bij de directie tot 19 procent bij de piloten. Vorige zomer betaalde de luchtvaartmaatschappij de staatssteun af en deelde zij een winstuitkering uit aan het personeel. Dat schoot in het verkeerde keelgat van de staatsagent. ‘Maar aan essentiële voorwaarden is niet voldaan. KLM geeft nog altijd te veel geld uit en dat maakt het bedrijf kwetsbaar. Het doel van de reddingsoperatie was om te voorkomen dat KLM morgen weer aanklopt voor steun. Het niet nakomen van de afspraken is schadelijk voor KLM, maar ook voor de reputatie van het bedrijfsleven’, aldus Kremers.