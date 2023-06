Passagier zorgt voor paniek op Vistara-vlucht

Een binnenlandse vlucht van het Indiase Vistara liep vertraging op nadat een passagier een verdacht telefoongesprek voerde en uit het vliegtuig werd gezet.

De Vistara-vlucht stond op het moment dat het voorval zich voordeed nog aan de gate. Het boarden was al afgerond en het cabinepersoneel was bezig het vliegtuig klaar te maken voor vertrek. Op dat moment voerde een passagier nog een laatste telefoongesprek. Medereizigers hoorden de persoon vervolgens zeggen dat ‘alle planning voor de kaping is gedaan. Maak je geen zorgen, er is een toegang.’ Enkele inzittenden stelden direct het cabinepersoneel op de hoogte.

De passagier werd kort daarna uit het vliegtuig geleid door de luchthavenbeveiliging. Voordat het toestel kon vertrekken moest het eerst grondig worden doorzocht om zeker te zijn dat de passagier geen explosieven of andere wapens aan boord had gebracht. Dit alles zorgde voor een forse vertraging van vier uur. De verdachte is door de politie aangehouden. Later werd bekend dat de persoon sinds 2021 medicijnen gebruikt voor psychische problemen.

Bommelding

Het komt tegenwoordig vaker voor dat er valse bommeldingen of andere bizarre meldingen worden gedaan. Zo kreeg IndiGo dit jaar op één dag te maken met drie valse bommeldingen op drie verschillende vluchten. Bij een van deze gevallen ging het om een geïrriteerde reiziger die te laat kwam voor zijn vlucht. Hij mocht niet meer mee en besloot toen een melding te doen.