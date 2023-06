Air Astana-CEO: ‘Motorproblemen zijn chronische ziekte’

De problemen met de Pratt & Whitney-motoren zijn nog altijd niet opgelost. Air Astana is een van de vele luchtvaartmaatschappijen die hier last van hebben.

Peter Foster, Air Astana-CEO, windt er geen doekjes om. Volgens hem is het probleem ‘een soort chronische ziekte geworden waarmee we hebben leren leven’. Bij de Kazachse maatschappij staan momenteel maar twee Airbus A320neo’s aan de grond. Foster geeft aan dat ‘we het wel redden, maar dat het morgen gemakkelijk mis kan gaan’ als er nog meer motoren stuk gaan en meer toestellen niet meer kunnen vliegen.

Het gaat bij Air Astana wel veel beter dan bij andere maatschappijen. ‘We hebben nu nog maar twee vliegtuigen op lange termijn aan de grond staan, wat minder is dan de eerdere piek van zes toestellen. Dus we zijn nu beter af dan een tijd geleden.’ Maar Foster tekent er wel bij aan dat veel motoren nog steeds in de gaten worden gehouden en worden gecontroleerd. Als het toch fout gaat kan het grote problemen opleveren bij de maatschappij ‘aangezien we nu het hoogseizoen ingaan. We willen niet dat we de komende maanden storingen hebben’, aldus de CEO.

Go First

De maatschappij die het meeste last lijkt te hebben van de motorproblemen is Go First. De Indiase low-cost maatschappij vroeg in mei faillissement aan wegens financiƫle problemen. Het bedrijf legt de schuld van het faillissement bij motorfabrikant Pratt & Whitney. De fabrikant wilde Go First geen leasemotoren leveren, wat volgens de airline tot het faillissement leidde. Inmiddels is de maatschappij bezig met een doorstart.