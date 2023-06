Buitenveldertbaan week buiten gebruik

De Buitenveldertbaan op Schiphol is van maandag 3 tot en met dinsdag 11 juli niet beschikbaar voor gebruik. Aan de baan worden reguliere onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, meldt Schiphol. In situaties waarbij vliegtuigen normaal gesproken starten vanaf of landen op de Buitenveldertbaan kan tijdens deze periode een andere baan ingezet worden, zoals de Oostbaan, Zwanenburgbaan of Aalsmeerbaan.

Aan start- en landingsbanen wordt jaarlijks regulier onderhoud uitgevoerd, zodat deze in goede conditie zijn en blijven. Er worden aan de Buitenveldertbaan, waar nodig, kleine reparaties aan het asfalt en markeringen uitgevoerd. De bekabeling en elektra worden gecontroleerd, lampen schoongemaakt of vervangen en omliggende grasvelden worden gemaaid. Het hemelwaterafvoer systeem wordt gecheckt en doorgespoeld. Omdat de Buitenveldertbaan tijdens deze werkzaamheden niet in gebruik is voor vliegverkeer, is er ook gelegenheid om de taxibanen rondom te controleren en de bebording aan te passen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met bouwbedrijf Heijmans. Eerder dit jaar verrichte Heijmans ook al het grote onderhoud aan de Zwanenburgbaan.

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol

Doordat de Buitenveldertbaan tijdelijk gesloten is zullen vliegtuigen op een andere manier de luchthaven aanvliegen. Dit kan voor omwonenden zorgen voor een andere beleving van de geluidshinder. Wanneer zij met vragen zitten omtrent de gewijzigde situatie vraagt de luchthaven de omwonenden zich te melden bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS).