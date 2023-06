Russen houden vliegoefeningen boven de Oostzee

Het Russische ministerie van Defensie heeft vanochtend aangegeven bezig te zijn met tactische straaljageroefeningen boven de Baltische Zee. Het doel van deze oefeningen is naar verluidt het testen van de paraatheid van de Russen voor het uitvoeren van gevechtsoperaties.

‘De bemanningen van de Su-27-straaljagers van de Baltische Vloot schoten al vliegend op kruisraketten en gefingeerde vijandelijke vliegtuigen’, meldde het Russische Ministerie van Defensie dat sinds dit weekend hevig onder druk staat via de Telegram-berichtenapp. ‘Het belangrijkste doel van de oefening is te testen of de bemanning gereed is gevechten en speciale taken uit te voeren zoals bedoeld.’

Het ministerie zei dat de bemanningen van de straaljagers niet alleen hun vaardigheden verbeteren, maar ook ’24 uur per dag in gevechtsdienst’ zijn om het luchtruim van de Russische exclave Kaliningrad te bewaken. Kaliningrad, een stukje Rusland aan de Oostzee, is sinds de spanningen tussen de NAVO en Rusland, weer een belangrijk onderwerp van gesprek. Tot de Tweede Wereldoorlog was het gebied Duits en heette het Königsberg. Het is een stukje Rusland dat ingeklemd wordt door de NAVO-lidstaten Litouwen en Polen. Vanwege de ligging aan de Oostzee is het van groot strategisch belang voor de Russen.

Zondag meldde het Britse Ministerie van Defensie dat Typhoon-gevechtsvliegtuigen van de Royal Air Force de afgelopen 21 dagen 21 keer zijn ingezet om te reageren op Russen. De RAF-vliegtuigen opereren momenteel vanuit Estland als onderdeel van de ‘Quick Reaction Force’ van de NAVO aan de Oost-Europese flank van het NAVO-gebied.