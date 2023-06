Aeroflot geeft Boeing 737 controversiële naam

Aeroflot neemt aan het einde van de zomer twee extra Boeing 737-900ER’s in gebruik. Beide toestellen worden vernoemd naar bekende Russische personen waarvan één zeer omstreden is in zowel het buitenland als Rusland zelf.

Een van de Boeing 737-900’s wordt vernoemd naar dichteres Gavrila Derzhavin. De andere krijgt een controversiële doopnaam, namelijk de in 2022 overleden Vladimir Zjirinovski. Hij staat bij velen bekend om zijn ‘klassieke extreemrechtse, semi-fascistische opvattingen’ en was altijd trouw aan de naasten van president Vladimir Poetin. Hij sprak onder andere over ‘het behoud van het blanke ras’ en over het uitbreiden van de Russische grenzen naar Polen, Finland, Alaska en de Indische Oceaan.

Zjirinovski, vaak ‘clown’ of ‘nar’ genoemd, haalde geregeld Internationale krantenkoppen met zijn xenofobe opmerkingen en gedrag, zoals vechtpartijen in het parlement en talkshows op televisie. Tot slot dreigde hij ook zijn politieke tegenstanders te laten neerschieten als hij tot president zou worden gekozen. Zjirinovski wist daarentegen nooit meer dan tien procent van de stemmen te winnen.

Naamgeving

Aeroflot geeft vaker namen aan haar vliegtuigen. Over het algemeen gaat het dan over Russische artiesten, wetenschappers en sport- of luchtvaartlegendes. De maatschappij heeft bijvoorbeeld een Boeing 777 vernoemd naar pianist Alexander Scriabin, een 737-800 naar schrijver Tsjinghiz Aitmatov en haar eerste Airbus A350 naar componist Pjotr Tsjaikovski. Een A321 draagt ​​de naam van basketballer Sergei Belov en een A320 die van luchtmachtpiloot Beljajev.