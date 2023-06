Kritiek op onderzoek Rotterdam-the Hague Airport

De provincie Zuid-Holland heeft een onderzoek gestart naar de mogelijkheid om Rotterdam-The Hague Airport te sluiten. De Haagse partij Hart voor Den Haag en Wybren van Haga van BVNL hebben hun bezorgdheid geuit over deze mogelijke sluiting.

Wederom wordt de toekomst van Rotterdam-The Hague Airport besproken. De provincie Zuid-Holland is bezig met een onderzoek naar de mogelijkheid het vliegveld te sluiten. Dit stuit verschillende politici tegen de borst. Haagse raadsleden Richard de Mos en Ralf Sluijs noemen het idee om de luchthaven te sluiten bijvoorbeeld “knettergek” en waarschuwen voor de gevolgen van het verspillen van kapitaal, aldus Dagblad070. Volgens hen speelt de luchthaven een cruciale rol in de economie, maakt het betaalbaar vliegverkeer mogelijk en is het essentieel voor de internationale bereikbaarheid van de regio’s Haaglanden en Rijnmond. De Mos en Sluijs roepen het college daarom op om de provincie Zuid-Holland te vragen af te zien van het onderzoek en in plaats daarvan te pleiten voor het behoud en mogelijk zelfs de uitbreiding van de luchthaven.

Nationale politiek

Ook in de nationale politiek is men kritisch op de omgang met het voortbestaan van Zestienhoven. Wybren van Haga, Tweede Kamerlid van de partij BVNL, had aanvankelijk kenbaar gemaakt gisteren kamervragen te zullen stellen over het plan om Rotterdam/The Hague Airport te sluiten. Van dit voornemen lijkt echter weinig terechtgekomen te zijn. Van Haga gaf eerder wel aan op Twitter dat hij vindt dat de minister zich sterk moet maken voor de luchthaven en weerstand moet bieden aan wat hij “klimaatdrammers” noemt. Hij bekritiseert ook de VVD, die tijdens de provinciale verkiezingen pleitte voor het behoud van de luchthaven, maar nu het onderzoek steunt. De meeste Rotterdammers zijn blij met een vliegveld in de stad. Toch wordt de roep om sluiting steeds luider, nu ook in de provincie. #BVNL zal dinsdag de minister bevragen over het absurde voornemen om het vliegveld te sluiten. https://t.co/ZfkAzr5Zkx— BVNL (@BVNLNederland) June 24, 2023

Lokaal lijkt er zoals BVNL stelt inderdaad draagvlak te zijn voor het voortbestaan van de luchthaven. Uit een enquête van de gemeente Rotterdam blijkt dat een meerderheid van de inwoners voorstander is van het behoud van Rotterdam Airport. 66 procent van de 632 deelnemers antwoordde positief op de vraag of ze het belangrijk vinden dat Rotterdam een eigen vliegveld heeft. 21 procent koos voor de optie “Nee; mag dicht”. Van Haga benadrukt dat hij de minister zal aansporen om pal achter de luchthaven te staan en zal vragen om het aantal vluchten uit te breiden.