VVD-Kamerlid: ‘verhuis privéjets van Schiphol naar Eelde’

Volgens VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis staat Groningen Airport Eelde klaar om meer privéjets te ontvangen. Minister Mark Harbers van Infrastructuur reageert daarentegen niet enthousiast op het idee.

Koerhuis sprak in de Tweede Kamer over zijn plan om zakenvliegtuigen te verplaatsen, meldt Dagblad van het Noorden. Daarnaast gaf hij ook aan te verwachten dat privéjets in de toekomst van regionale luchthavens naar kleinere vliegvelden over de grens gaan uitwijken. Hij vind dat minister Mark Harbers meer verantwoordelijkheid moet nemen bij het begeleiden van deze kwestie.

Harbers denkt dat er weinig vraag is naar het verplaatsen van privéjets van Schiphol naar de noordelijke luchthaven. Ook kan Schiphol niet worden gedwongen de vluchten af te staan. Hetzelfde geldt voor de eigenaren van zakenjets, de minister beschikt niet over de rechtsmiddelen om hen te dwingen te verhuizen. Verder stelt Harbers dat regionale luchthavens niet op meer zakenvluchten zitten te wachten. Volgens Koerhuis geldt dat niet voor Eelde.

Openingstijden

Koerhuis pleit nog altijd voor het verruimen van de openingstijden op Eelde. Provincie Drenthe zou daar nu ook voor openstaan. Door ruimere openingstijden kunnen er meer vluchten vanaf de luchthaven vertrekken. Meiltje de Groot, CEO van Eelde, benadrukte eerder de behoefte aan meer vluchten zodat het vliegveld meer kosten kan dekken: ‘Schiphol moet krimpen en zit met de vele vluchten in de maag. Wij kunnen een deel van de overflow oppakken’.