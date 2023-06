Western Global stevent af op faillissement

Het gaat niet goed met de Amerikaanse vrachtluchtvaartmaatschappij Western Global Airlines. Het management overweegt faillissement aan te vragen.

Tijdens de pandemie was er veel vraag naar luchtvracht en ging het zeer goed met de vrachtindustrie. Nu gaat de International Air Transport Association (IATA) ervan uit dat de opbrengst van vrachtvluchten dit jaar zo’n 30 procent lager zal liggen dan in 2022. Dit heeft vooral gevolgen voor kleine en middelgrote vrachtmaatschappijen zoals Western Global.

Het gaat zelfs zo slecht met Western Global dat het management van het bedrijf zou overwegen faillissement aan te vragen. Een definitief besluit is nog niet genomen. Ondertussen raken de financiële reserves op en verliest de maatschappij per dag veel geld. Naast de gedaalde vraag naar luchtvracht kampt het concern ook met een pilotentekort. Hierdoor kan Western Global enkele bestemmingen in Azië niet meer aanvliegen. Verder stijgen de brandstofkosten fors, mede dankzij de inefficiënte vloot van de airline. Die bestaat namelijk uit 21 MD-11’s en Boeing 747’s.

MD-11

Western Global is een van de drie maatschappijen die nog met de MD-11 vliegt. Tijdens de pandemie was de airline regelmatig te zien op Schiphol met haar MD-11’s en 747’s. Sinds KLM en Martinair niet meer met de MD-11 vliegen is het toestel een zeldzame verschijning op de luchthaven. Naast Western Global vliegen enkel UPS en FedEx nog met de bijzondere machine. Zowel UPS als FedEx gaven eerder aan bezig te zijn met het uitfaseren van het type, vanwege de hoge brandstofkosten en de oplopende onderhoudskosten.