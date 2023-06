747 wijkt op één vlucht twee keer uit

Een Boeing 747-8 van Lufthansa moest tijdens een vlucht naar Frankfurt twee ongeplande landingen maken.

Het toestel, registratie D-ABYU, vertrok dinsdag 16:50 uur lokale tijd vanuit de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires op weg naar de Duitse luchthaven. Na vier en een half uur te hebben gevlogen bevond de 747 zich net boven de Atlantische Oceaan. Op dat moment besloten de vliegers af te buigen richting het vasteland nadat een medisch noodgeval aan boord zich voordeed. Naar verluidt ging het om een hartstilstand. Het cabinepersoneel moest zuurstofflessen van stal halen. De machine landde circa zes uur na take-off op het vliegveld van Natal, een stad ten noordoosten van Brazilië. Voor deze luchthaven werd gekozen, omdat de lengte van de landingsbaan groot genoeg is om een 747 te laten arriveren. De passagier in kwestie is naar het ziekenhuis gebracht.

De eerste keer week de 747 uit wegens een medisch noodgeval © Flightradar24.com

Restant van de 747-vlucht

Pas vier en een half uur na de landing in Natal steeg de 747 op voor het restant van de vlucht. Echter, direct naar Frankfurt kon de Jumbojet niet vliegen. ‘De vlucht is vertrokken uit Natal en gaat via Parijs naar Frankfurt voor een bemanningswissel’, vertelde een woordvoerder van Lufthansa bij Simple Flying. Dit was noodzakelijk omdat de bemanning het maximaal toegestane aantal diensturen zou overschrijden als de vlucht naar Frankfurt afgemaakt werd. Wettelijk gezien mogen piloten dan niet meer achter de stuurknuppel zitten om de veiligheid voor henzelf, hun collega’s en passagiers te waarborgen. Daarom week de 747 uit naar Parijs Charles de Gaulle. Volgens gegevens van Flightradar24 vloog de Jumbo om 18:00 uur weg uit de Franse hoofdstad, waarna deze vijftig minuten later landde in Frankfurt. Al met al duurde de vlucht circa 21 uur in plaats van 12 tot 13 uur.