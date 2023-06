Boeing 717 landt zonder deel landingsgestel | Video

Een Boeing 717 van Delta Air Lines maakte woensdag een landing zonder neuswielen. Niemand raakte daarbij gewond.

Het betrof vlucht DL1092 die rond 7:30 uur lokale tijd vertrokken was vanaf Atlanta Hartfield Jackson International Airport op weg naar de luchthaven van Charlotte. Na circa drie kwartier naderde de 717 haar eindbestemming. De piloten kregen een melding dat de neuswielen niet naar behoren zouden functioneren. Daarom maakten zij boven de luchthaven van Charlotte een doorstart zodat de luchtverkeersleiding kon constateren wat er precies aan de hand was. Uiteindelijk werd vastgesteld dat de kleppen weliswaar geopend waren, maar dat het landingsgestel ingeklapt bleef. Het toestel cirkelde twee keer rond boven de luchthaven alvorens het landde. pic.twitter.com/tgS0H49obG— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 28, 2023 Delta Air Lines 717 nose gear collapses after landing at Charlotte-Douglas International Airport. According to Delta, two pilots, three flight attendants and 96 passengers evacuated safely. pic.twitter.com/3KR1fPaxrj— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 28, 2023

Een passagier legde vast hoe de 717 veilig arriveerde. Wanneer de machine de landingsbaan nadert, is in de schaduw op de grond te zien dat de neuswielen niet zijn uitgeklapt. Tevens zitten de passagiers met hun hoofd tegen de stoel voor hen. Uiteindelijk toucheert de 717 soepel de landingsbaan. ‘Dat is helemaal niet slecht’, reageert een passagier op de video. 🚨🛬🇺🇸 – #BREAKING: Delta Flight 1092 Boeing 717 lands with broken landing gear at #CharlotteDouglas International Airport, #NorthCarolina #DL1092. pic.twitter.com/twr33ixjFM— 🔥🗞The Informant (@theinformantofc) June 28, 2023

Evacuatie uit 717

Op de baan kwam het vliegtuig tot stilstand. De evacuatieglijbanen werden uitgeklapt waarna de 96 reizigers de 717 verlieten. ‘Niets is belangrijker dan de veiligheid van onze passagiers. Hoewel dit een zeldzaam voorval is, trainen Delta-bemanningen uitgebreid om bekwaam om te gaan met vele scenario’s. Vlucht 1092 landde veilig zonder gewonden. We bieden onze reizigers onze excuses aan voor hun ervaring’, zegt een woordvoerder van Delta Air Lines bij Simple Flying. Delta Air Lines stuurde vervolgens TechOps en een veiligheidsteam naar de 717. Verder onderzoek van de FAA en NTSB volgt. Als gevolg van het incident liepen 138 vertrekkende en aankomende vluchten vertraging op.