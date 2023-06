GlobalX-A320 voor TUI aangekomen op Schiphol

De eerste Airbus A320 van GlobalX arriveerde afgelopen woensdag op Schiphol. Het toestel wordt in het hoogseizoen ingezet door TUI om over voldoende capaciteit te beschikken.

TUI sloot in april een wet-leaseovereenkomst met leasemaatschappij Global Crossing Airlines Group, beter bekend als GlobalX. Tijdens de zomermaanden juli en augustus stuurt zij twee A320’s met gekwalificeerd personeel naar Nederland. Op deze manier hoeft TUI Nederland geen extra werknemers aan te trekken om in de zomerperiode te kunnen voldoen aan de vraag naar reizen. De deal heeft tevens betrekking op de twee opvolgende jaren gedurende dezelfde periode van het jaar.

Woensdag kwam de eerste van twee Airbussen aan om te worden ingezet vanaf Schiphol. Eerder gaf Roel Martens, Head of Aviation Leases van TUI Nederland, in een verklaring aan blij te zijn met de gesloten overeenkomst: ‘GlobalX biedt een perfecte match en we werken graag met hen samen om onze gasten naar hun vakantie te vliegen’. Behalve de beide A320’s huurt TUI ook nog twee Boeing 737-800’s van het Slowaakse Air Explore.

Problemen

In 2022 leasede TUI Nederland ook al twee Airbus A320’s van GlobalX. De vliegtuigen zijn toen echter maar vier keer ingezet. Eind juli vertrokken de machines via IJsland weer naar de Verenigde Staten. Volgens een woordvoerder van de maatschappij was het papierwerk om vluchten in Europa uit te voeren niet in orde. Als alternatief huurde TUI vliegtuigen bij Icelandair, ETF Airways en PlusUltra. Behalve de Amerikaanse Airbussen had het bedrijf ook twee Boeing 737-800’s van het Canadese Sunwing tot haar beschikking.