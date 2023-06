Groot deel Chinese 737 MAX’en weer operationeel

Volgens Boeing is ongeveer negentig procent van de Chinese 737 MAX-vliegtuigen weer in operationele dienst. De leveringen van nieuwe toestellen aan Chinese maatschappijen is nog altijd niet hervat.

China zette alle Boeing 737 MAX’en in het land aan de grond na de crash van eenzelfde type toestel van Ethiopian Airlines in maart 2019. Het was het tweede dodelijke ongeval met de 737-MAX in slechts vijf maanden tijd. Op dat moment waren in totaal 96 Chinese MAX-toestellen in operationele dienst. Bijna vier jaar later werd er in januari van dit jaar voor het eerst weer een Chinese 737 MAX van China Southern Airlines, ingezet voor een commerciële vlucht. Sindsdien namen Chinese luchtvaartmaatschappijen het model geleidelijk weer in gebruik.

Boeing schatte in april dat bijna de helft van de Chinese MAX-vloot weer actief was. ‘Eind juni had ongeveer negentig procent van de Chinese 737 MAX’en de commerciële activiteiten hervat’, aldus Sherry Carbary, directeur van Boeing China. Het bedrijf moet de MAX-leveringen aan Chinese maatschappijen nog wel hervatten. De fabrikant heeft op deze grote en tevens belangrijke markt inmiddels veel terrein verloren, deels als gevolg van spanningen tussen de Verenigde Staten en China.

Opslag

Boeing zei eerder deze maand niet te verwachten in de nabije toekomst te starten met leveringen van het type aan Chinese airlines. In april had de fabrikant ongeveer 130 afgebouwde 737 MAX’en in opslag staan voor Chinese klanten.