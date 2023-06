Marechaussee doet beroep op Schiphol-reizigers

De zomervakantie staat alweer voor de deur. Op Schiphol worden net zoals gebruikelijk lange wachtrijen verwacht.

Onder meer bij de beveiliging en bagageafhandeling doen personeelstekorten zich voor. In de voorgaande jaren moesten reizigers bij de security lange tijd wachten. De rijen stonden soms zelfs buiten de vertrekhal en sommige vakantiegangers misten hun vlucht. Bij aankomst liep het wederom niet altijd soepel. Een deel van de passagiers moest soms uren wachten voordat hun bagage op de bagageband verscheen. Tevens kwam het voor dat koffers enige tijd in de aankomsthal bleven staan. Voor de aankomende passagiers zullen de moeilijkheden volgens de Koninklijke Marechaussee hoogstwaarschijnlijk nog geen verleden tijd zijn. ’We proberen extra mankracht van andere brigades op piekdagen in te zetten. Maar op sommige momenten op piekdagen kunnen langere rijen voorkomen. We concentreren ons bij drukte op vertrek en transfer. Dan moeten mensen bij aankomst langer wachten’, zegt een zegsman, die stelt dat van personeelstekorten geen sprake is, bij De Telegraaf.

Reizigers kunnen handje helpen

De afgelopen maanden zijn verschillende werkgevers druk bezig geweest met het werven van personeel. Zo werden banenmarkten georganiseerd om nieuwe werknemers aan te trekken. Daarnaast werden onder meer bij de security loonsverhogingen doorgevoerd om de personeelstekorten op te lossen en de huidige medewerkers te compenseren voor de hoge werkdruk. Maar niet alleen het aantrekken van nieuw personeel vergemakkelijkt de processen op Schiphol, de Koninklijke Marechaussee is van mening dat reizigers eveneens een steentje bij kunnen dragen. ‘Zorg dat je je toestemmingsformulier bij je hebt als je alleen met kinderen reist. Daarnaast roepen we iedereen op om zijn eigen papieren in orde te hebben en de geldigheid van het paspoort goed te controleren. Vooral in de zomer is het bij bureau nooddocumenten altijd erg druk. Betaal ook je boetes’, vervolgt de woordvoerder.