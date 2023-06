Il-96 vliegt van Rusland naar VS

Een Russische Ilyushin Il-96 voerde afgelopen dinsdag een vlucht uit tussen Moskou Vnukovo (Rusland) en Washington Dulles Airport (Verenigde Staten).

Volgens gegevens van Flightradar24 vertrok het toestel, registratie RA-96018, 9:30 uur lokale tijd vanaf de Russische luchthaven. Via een omweg reisde het richting de Amerikaanse hoofdstad. Als gevolg van de sancties die door westerse landen als vergelding op de oorlog in Oekraïne afgekondigd zijn, zijn Russische luchtvaartmaatschappijen in een groot aantal luchtruimen niet meer welkom en op luchthavens evenmin. De Il-96 steeg op in noordelijke richting. De machine, die deel uitmaakt van de Special Flight Squadron om onder meer de Russische president Vladimir Poetin en voorzitters van de Federatieraad te vervoeren, moest noodgedwongen om Scandinavië heen vliegen. Via de Noorse Zee en het zuiden van IJsland zette het de route naar de VS voort. Na een vlucht van circa elf uur landde de Il-96 op haar eindbestemming. Rossiya Special Flight Squadron 157712 – RA-96018 – RSD898 – IL-96-300 is still on the ground at Washington Dulles International as of 5:00PM EST.



Scheduled flight plan per @flightradar24 has it departing New York City tomorrow for Moscow. pic.twitter.com/MmNddyCNri— Clark Kent (@ClarkKe49569692) June 28, 2023

Diplomatie VS en Rusland

De vlucht volgde nadat huurlingenleger Wagner Groep in opstand kwam tegen het Russische leger. De Amerikaanse regering gaf de overheid van Rusland toestemming met het toestel naar de VS te vliegen om diplomaten na drie jaar terug te halen. ‘In ruil voor het verlenen van deze beleefdheden verwachten we dat Rusland open transport voor onze diplomaten en vracht naar onze ambassade in Moskou handhaaft’, zegt Matthew Miller, woordvoerder van het State Department, bij iNews. Het medium voegt toe dat de terugkerende diplomaten hoge spionagechefs in Moskou kunnen informeren over de laatste stand van zaken in Washington met betrekking tot de opstand van de Wagner Groep.

Met een omweg arriveerde de Russische Il-96 in Washington D.C. © Flightradar24.com

Een voormalig hooggeplaatste functionaris van de Amerikaanse inlichtingendienst zei dat de Il-96 mogelijk ook vervangende diplomaten in Washington zou afzetten. Hij vulde aan dat het voorval met de Wagner Groep Rusland dwingt met westerse landen om de tafel te gaan. ‘Ik geloof dat op deze vlucht diplomaten en agenten aan boord zitten die eerst een ontmoeting zullen hebben met hun tegenhangers in hun ambassade in Washington D.C.’, legt hij uit.