KLM introduceert nieuwe business class-stoelen

KLM heeft haar vernieuwde World Business Class-stoelen onthuld, ontworpen voor comfort, privacy en duurzaamheid. De nieuwe stoelen zijn breder en beschikken over een schuifdeur, die een hoger niveau van privacy en gemak biedt.

De luchtvaartmaatschappij wil benadrukken dat de nieuwe stoelen een tweeledig doel dienen. Enerzijds verbeteren ze de passagierservaring door extra comfort te bieden, zoals instelbare onderrug ondersteuning, een relaxmodus met subtiele rugmassage en de mogelijkheid om de stoel om te vormen tot een bed van bijna twee meter. Bovendien zijn er verschillende oplaadmogelijkheden voor apparaten, inclusief draadloos opladen, en extra opbergruimte met een afsluitbaar kastje.

Anderzijds dragen deze vernieuwingen bij aan KLM’s duurzaamheidsdoelstellingen. De stoelen en de bijbehorende technologie zijn tien tot vijftien procent lichter dan voorgaande Business Class-stoelen, wat leidt tot een vermindering van het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot.

De Jamco Venture stoel, al in gebruik op de Boeing 787-toestellen, zullen in alle KLM 777’s in een 1-2-1 opstelling komen te staan. Dit zorgt voor directe toegang tot het gangpad voor elke passagier en is tevens het belangrijkste verschil met de configuratie van de 787. De herkenbare PH-BVA ‘Orange Pride’ is de eerste 777 van KLM welke is uitgerust met de nieuwe stoelen. De volledige implementatie van de nieuwe stoelen wordt naar verwachting binnen een jaar voltooid.