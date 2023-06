Passagier beleeft lijnvliegtuig als privévliegtuig

Een passagier zat tijdens een vlucht van Oklahama City naar Charlotte (North Carolina) in zijn eentje aan boord van een Airbus A321 van Delta Air Lines.

Phil Stringer zou vorige week zondag 6:20 uur lokale tijd terugvliegen. Echter, wegens onderhoudsproblemen werd de vlucht meermaals vertraagd. Uiteindelijk ging de vlucht helemaal niet door. Passagiers kregen de mogelijkheid hun vlucht om te boeken. Stringer deed dat echter niet, omdat de desbetreffende vlucht voor hem beslist de enige was die hij moest nemen. Een die een dag later naar Charlotte zou vertrekken was voor hem, ondanks de vertraging, geen optie.

In tegenstelling tot Stringer boekten alle overige reizigers hun vlucht wel om. Zondag laat in de avond vertrok de desbetreffende A321, registratie N992US, alsnog naar Charlotte. Toen de passagier bij de gate arriveerde, was daar helemaal niemand. Hij twijfelde en vroeg aan de grondstewardessen of zijn medepassagiers reeds aan boord zaten. Nee dus: Stringer was de enige passagier op deze vlucht.

Speciaal voor hem

Eenmaal aan boord werd dat door de cabin crew bevestigd. De veiligheidsinstructies werden gepersonaliseerd, blijkt uit een video die Stringer op TikTok plaatste. ‘En ja, Phil, deze boodschap is speciaal voor jou’, grapte een bemanningslid tijdens de demonstraties. Stringer vond het vervelend dat de crew speciaal voor hem een vlucht moest uitvoeren. ‘Ik verontschuldigde me wel 400 keer’, gaf hij te kennen in gesprek met Business Insider. Het cabinepersoneel reageerde echter nuchter. ‘Ze plaagden me een beetje, zo van “Echt bro, had je niet een paar uur later kunnen vertrekken?”‘ Er zijn zelfs telefoonnummers uitgewisseld.

Uiteindelijk landde Stringers privévlucht rond 3:15 uur op de luchthaven van Charlotte. Niet dat deze enige passagier daarna meteen naar huis kon: zijn bagage verscheen midden in de nacht niet op de belt. ‘Ja, het was een rotdag. Niemand wil 18 uur lang op het vliegveld zitten, maar als je er positief tegenover staat, kun het heel leuk worden’, concludeert de Amerikaan.

Dat soms (vrijwel) geen passagiers aan boord zitten komt vaker voor. In juni vorig jaar vertrok een Vueling-vliegtuig volledig leeg vanaf Londen Gatwick.