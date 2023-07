Fly-in Hoogeveen afgelast

De AOPA Fly-in op Vliegveld Hoogeveen gaat dit jaar niet door. De verwachte weersomstandigheden zijn de spelbreker.

Tijdens de Fly-in werden vandaag aanvankelijk vanaf 9:00 uur negentig vertrekkende en landende vliegtuigen verwacht. Daarmee waren alle slots vergeven. ‘Helaas hebben we op basis van de meest recente weersverwachtingen moeten besluiten de Aircraft Owners & Pilots Association (AOPA) Fly In, die voor zaterdag 1 juli stond gepland, niet door te laten gaan’, schrijft AOPA op haar website. ‘Ergens komt het moment dat je een ‘go/no go’ besluit moet nemen. De verbetering zit er wel in, maar pas in de loop van de zaterdagmiddag.’ Een gesloten wolkendek is funest voor General Aviation omdat de piloten onder Visual Flight Rules (VFR) vliegen wat inhoudt dat navigatie visueel gebeurt.

Fly-in verplaatst

Ieder jaar wordt elders in Nederland de Fly-in gehouden. Voorheen was dat ook al op de vliegvelden van Twente en Texel. Dit jaar was Hoogeveen de gastheer. Tijdens de Fly-in konden leden van AOPA kennis maken met het vliegveld en andere piloten ontmoeten. Diverse bedrijven hadden een stand gereserveerd. Ook stonden diverse lezingen op het programma. Jur Stavast, voorzitter van Vliegveld Hoogeveen, laat aan Up in the Sky weten dat Drentse vliegveld volgend jaar de Fly-in alsnog mag organiseren. De planning is nu dat die 6 juli 2024 plaatsvindt.