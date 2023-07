KLM annuleert vluchten naar Genève

KLM moest vrijdag vluchten vanaf Schiphol naar Genève cancelen als gevolg van een personeelsstaking op de Zwitserse luchthaven.

Een deel van het personeel, inclusief de luchtverkeersleiding, van Genève Aéroportis het niet eens met het nieuwe onlangs goedgekeurde loonbeleid. Aanvankelijk zou de staking van 6:00 uur tot 10:00 uur plaatsvinden. Alleen daardoor vonden al tientallen vluchten, waaronder een aantal van KLM, geen doorgang. Zo’n achtduizend reizigers werden hierdoor getroffen. Nog meer reizigers worden echter gedupeerd nu is besloten de staking te verlengen tot zaterdagavond. ‘De luchthaven is een winstgevend bedrijf dat een monopolie heeft en de omstandigheden van zijn personeel uitbuit’, licht Pierre-Yves Maillard, hoofd van de Zwitserse vakbond USS, toe bij RFI. Ondanks de staking vond een deel van de vluchten wel doorgang, zij het soms wel met vertraging. Situation at 1:29 p.m.: The strike could continue tomorrow.



For the rest of the afternoon, flights will resume but delays and cancellations are likely.



We will keep you informed of developments as soon as possible.— Genève Aéroport (@GeneveAeroport) June 30, 2023

KLM en easyJet gedupeerd

KLM vliegt dagelijks meerdere keren per dag tussen Schiphol en Genève. Vrijdag annuleerde de luchtvaartmaatschappij volgens de website van Schiphol vijf retourvluchten. Het betrof de KL1925, KL1927, KL1929, KL1931 en KL1937. De dag ervoor vonden enkele KLM-vluchten naar de Zwitserse stad ook al geen doorgang. Behalve KLM vliegt ook easyJet tussen beide steden. Eén vlucht vond vrijdagochtend, weliswaar met drie uur vertraging, wel plaats. De andere vlucht is uit het vluchtschema gehaald. In Genève houden ze wel rekening met nog meer vertragingen. Luchtvaartmaatschappijen lieten zich eerder al uit dat de Europese Commissie moet ingrijpen tegen stakingen bij de luchtverkeersleiding. Voor vandaag lijken alle vluchten nog volgens planning doorgang te vinden. De eerste KLM-vlucht is rond de klok van zeven uur vanochtend vertrokken.