Toekomst MAA afgetrapt

Twee elektrische Pipistrel-vliegtuigen openden vrijdag de gerenoveerde start- en landingsbaan van Maastricht Aachen Airport (MAA). Vandaag vinden de eerste commerciële vluchten weer plaats.

De Beekse burgemeester Christine van Basten-Bodin zat aan boord van een van de Pipistrels van de Fachhochschule Aachen. Vanuit Merzbruck Airport kreeg zij groen licht voor de feestelijke eerste landing van Diederik Timmer, directeur van de provincie Limburg, en Kjell Kloosterziel, Schiphol International directeur. Klanten, gebruikers van de luchthaven, medewerkers en andere genodigden waren aanwezig. ‘Onze baan is er klaar voor, onze medewerkers zijn er klaar voor, Maastricht Aachen Airport is er klaar voor en nog belangrijker: onze klanten zijn er klaar voor!’, aldus Jos Roeven, directeur van de luchthaven van Limburg, tijdens de opening. Wauw! Wat een opening! Met als eerste passagier op onze start- en landingsbaan de burgemeester van Beek die van haar geboorteplaats naar haar gemeente vliegt in een elektrisch vliegtuig.



Kijk voor meer info over het openingsweekend: https://t.co/5qB9tlZtQR pic.twitter.com/eyPnxrw8Po— Maastricht Aachen Airport (@MST_airport) June 30, 2023

Sinds begin mei was de baan, die een lengte van 2.750 meter en breedte van 45 meter kent, gesloten voor de renovatie. Dura Vermeer, de aannemer van de klus, bracht 71.000 ton asfalt opnieuw aan. Tevens werd verlichting vervangen en vijftien kilometer aan belijning aangebracht. In totaal zou het bedrijf 22 miljoen euro in rekening brengen.

Festiviteiten

De luchthaven heeft iedereen voor dit weekend uitgenodigd in het JetCenter, dat zowel uitzicht biedt op de baan als op de verschillende elektrische vluchten van de Pipistrel. Onder omwonenden en medewerkers zijn vluchten met het toestel verloot. Ook kunnen de bezoekers in de hangar van het JetCenter een van deze machines van dichtbij bezichtigen, een foto-expo van 78 jaar Maastricht Aachen Airport bekijken en in gesprek gaan met wetenschappers van de Fachhochschule Aachen over de mogelijkheden op het gebied van duurzaam vliegen.

Duurzaamheid

Lang was het de vraag of MAA haar deuren mocht openhouden. Halverwege december kreeg het vliegveld groenlicht van het Limburgse provinciebestuur. De luchthaven ging vervolgens met Royal Schiphol Group een strategische samenwerkingsovereenkomst aan. Het Noord-Hollandse vliegveld krijgt daardoor een belang van veertig procent, terwijl de Provincie Limburg een meerderheidsbelang van zestig procent houdt. Het doel van de overeenkomst is dat MAA in de toekomst getransformeerd wordt tot duurzame luchthaven. De opening op MAA stond daar symbool voor. ‘Klaar om aan te pakken en om op de ingeslagen weg verder te gaan. Waarbij we laten zien dat we als luchthaven kunnen floreren én een goede buur kunnen zijn. Dat betekent verder investeren in hinderbeperkende maatregelen én verduurzaming van onze activiteiten. Maar ook groei. In volumes en vliegbewegingen. Natuurlijk met stillere en schonere vliegtuigen. En investeren in de relatie met de omwonenden en andere belanghebbenden’, stelde Roeven.

Vaste klanten

Vaste klanten keren weer op MAA terug. Vanaf dit weekend vliegt Ryanair twaalf keer per week naar zes bestemmingen, Corendon achttien keer per week naar zeven. Ook de vrachtmaatschappijen Emirates Cargo, Turkish Cargo en Royal Jordanian Cargo hervatten de operatie. Met ingang van 1 augustus vervallen echter de tweewekelijkse vluchten van Qatar Airways Cargo van en naar MAA. De maatschappij voerde deze vluchten uit in opdracht van een klant waarmee het contract verloopt.