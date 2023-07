A320 wijkt uit naar Schiphol na start Rotterdam

Een Airbus A320 van het Turkse Pegasus maakte afgelopen donderdagavond een ongeplande landing op Schiphol wegens een technisch mankement.

De machine, registratie TC-NBJ, steeg 19:55 uur, iets meer dan een uur later dan de aanvankelijke vertrektijd, vanaf Rotterdam The Hague Airport op richting de Turkse badplaats Antalya. De A320 zette de route over Noord-Brabant voort, maar boog ter hoogte van Den Bosch af richting het noorden van Nederland. Boven Urk maakte het vliegtuig een bocht om uiteindelijk via Nijmegen en opnieuw Den Bosch op te lijnen voor de Aalsmeerbaan.

Oorzaak van de ongeplande landing was een hydraulische storing, meldt Airporthaber. Welke technische problemen precies ontstonden, is niet bekend. Een A320 heeft in ieder geval drie aparte systemen die ingedeeld worden op kleuren. Het betreft groen, geel en blauw. De systemen houden onder meer verband met het sturen van het voorwiel en het stuuromkeringsystemen van de motoren. Tevens kan een hydraulische storing ertoe leiden dat de remmen onvoldoende functioneren.

Een A320 van Pegasus week uit naar Schiphol wegens een hydraulische storing © Flightradar24.com

Voordat de A320 op Schiphol arriveerde, werd een aantal hulpdiensten uit voorzorg opgetrommeld. Het vliegtuig landde uiteindelijk veilig op de Aalsmeerbaan. Op een video die op Instagram verscheen is te zien dat de machine op de landingsbaan tot stilstand kwam. Er werd een trap naar de A320 gereden waarna de passagiers konden uitstappen. Met een bus zijn zij naar de vertrekhal gebracht. Vrijdag werden zij met een vervangend vliegtuig alsnog naar Antalya gevlogen. De TC-NBJ vertrok in de avond onder het vliegnummer PC36 naar Sabiha Gökçen International Airport, een grote hub van Pegasus Airlines.