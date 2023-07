Airbus maakt zich op voor drie A380-bestellingen

De onlangs geïntroduceerde Britse luchtvaartmaatschappij Global Airlines heeft de smaak te pakken: zij schaft nog drie A380’s aan.

Global Airlines kwam eind mei met het nieuws dat zij een Superjumbo, die voorheen voor respectievelijk Singapore Airlines en Hi Fly Malta vloog, had aangeschaft. De machine werd voor een ‘aanzienlijke betaling’, bestaande uit acht cijfers, overgekocht van het Duitse Doric Aviation. De geruchten dat nieuwkomer Global Airlines nog drie A380’s wilde kopen zijn nu bevestigd. De luchtvaartmaatschappij bekijkt momenteel de mogelijkheden om de Superjumbo’s op te knappen en in gebruik te nemen. ‘Verdere details over de vliegtuigen, de aankoop en de renovatie, zullen in de komende maanden bekend worden gemaakt’, zegt de airline in een verklaring die in handen is van The AeroTelegraph. Het hiermee gemoeide bedrag is niet genoemd.

Debuut voor Global Airlines in 2024

Global Airlines wil vanaf van het voorjaar van 2024 vluchten aanbieden tussen Londen en de Verenigde Staten. De A380’s zijn de eerste toestellen in haar vloot. Een opmerkelijke beslissing gezien het feit dat veel maatschappijen, met uitzondering van onder meer Emirates en Qater, hun Superjumbo’s langzamerhand uitfaseren. Lufthansa vliegt ook nog steeds met de A380’s, maar haalde al wel enkele uit haar vloot. Daar moet Global Airlines nog niet aan denken. ‘Met de aankoop van deze toestellen bereikt de vlootontwikkeling van de luchtvaartmaatschappij een nieuwe mijlpaal met vier A380’s die in het voorjaar van 2024 in gebruik zullen worden genomen’, aldus de nieuwkomer. Global Airlines wordt de komende jaren bijgestaan door twee consultants die plaatsnemen in de adviesraad. De eerste is Pierre Madrange, onder meer voormalig gevechtspiloot van de Franse luchtmacht en Chief Operations bij XL Airways; de tweede is Ian Black, oud-gezagvoerder op onder meer de Airbus A340 en Boeing 787.