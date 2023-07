Laatste Beluga XL rolt met knipoog uit spuithal | Foto’s

De zesde Beluga XL van Airbus verliet donderdag de spuithal. De kleurstelling van het toestel verschilt ten opzichte van de andere vijf exemplaren.

Het vliegtuig, dat is gebaseerd op de Airbus A330, is het laatste exemplaar van in totaal zes Beluga XL-toestellen. Wat de zesde machine onderscheidt van de andere is dat een van de Beluga-ogen gesloten is, waardoor het vliegtuig knipoogt. Bij de andere vijf vrachttoestellen zijn beide ogen geopend.

Airbus wilde oorspronkelijk slechts vijf XL-toestellen bouwen, maar verhoogde dat aantal in 2019 naar zes. ‘Over een paar jaar kunnen we in een situatie terechtkomen dat de productie toeneemt, of een van onze Beluga XL-machines kapot gaat, en dan wordt het zesde vliegtuig onmisbaar’, aldus Betrand George, destijds hoofd van het Beluga XL-programma bij Airbus.

BelugaST